Adıyaman'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Batuhan İzci (26), idaresindeki 10 AEH 978 plakalı motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 34 LG 5898 plakalı otomobille Adıyaman'ın Sincik ilçesi Sincik Boğazı Mevkiinde çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücü Batuhan İzci yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri kaza yerinde incelemelerde bulunurken Sincik Boğazı Mevkiinde sürekli kazaların yaşandığı belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN