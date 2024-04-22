Adıyaman'da motosiklet ile otomobil çarpışması: 1 yaralı

Adıyaman'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Atatürk Bulvarı Eğriçay Köprüsü yakınlarında N.M. yönetimindeki 02 ADR 812 plakalı otomobil ile A.A. yönetimindeki 02 ABY 106 plakalı motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklette yolcu olarak bulunan R.C. yaralandı. Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN