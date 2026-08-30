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Adıyaman'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Adıyaman'da Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
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Adıyaman merkez Flamingo Yolu'nda kontrolden çıkan motosiklet, yaklaşık 15 metre sürüklendi. Sürücü Ş.K., başını kaldırıma çarparak yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan sürücü için soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da kontrolden çıkarak sürüklenen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Flamingo Yolu üzerinde Ş.K. idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yaklaşık 15 metre sürüklenen motosikletin sürücüsü Ş.K., başını kaldırıma çarparak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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