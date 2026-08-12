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Adıyaman'da Motosiklet Devrildi: 1 Yaralı

Adıyaman'da Motosiklet Devrildi: 1 Yaralı
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Adıyaman'ın Altınşehir Mahallesi Üniversite Kavşağı'nda meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrildi. Kazada yaralanan motosikletli Ali Yasin G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Altınşehir Mahallesi Üniversite Kavşağı'nda Ali Yasin G. idaresindeki 02 AES 518 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosikletli Ali Yasin G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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