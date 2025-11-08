Adıyaman'da Motosiklet Çarpan Küçük Çocuk Yaralandı

Adıyaman'da yolun karşı tarafına geçmeye çalışan küçük çocuk, motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Eskisaray Mahallesi Gölbaşı Caddesi üzerinde yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 4 yaşlarındaki Kemal Eren Ş'ye sürücüsü öğrenilemeyen 49 AAZ 168 plakalı motosiklet çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan küçük çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN