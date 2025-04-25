Adıyaman'da Minibüs ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta-Diyarbakır karayolu üzerindeki Musa Peygamber Mezarlığı mevkiinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen minibüs ile M.T., idaresindeki motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü M.T., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan M.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN