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Adıyaman'da Minibüs ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman'da Minibüs ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen kazada bir minibüs ile motosiklet çarpıştı. Motosiklet sürücüsü M.T. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta-Diyarbakır karayolu üzerindeki Musa Peygamber Mezarlığı mevkiinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen minibüs ile M.T., idaresindeki motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü M.T., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan M.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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