Haberler

Adıyaman'da tütün işçileri minibüsü devrildi: 13 yaralı

Adıyaman'da tütün işçileri minibüsü devrildi: 13 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman’da tütün işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

Adıyaman'da tütün işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 13 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Merkez İndere TOKİ bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A. idaresindeki 02 AGD 858 plakalı minibüs, tütün işçilerini taşıdığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada 13 kişi yaralandı. Yaralılardan 9'u ayakta tedavi edilirken, Mustafa Akbaba, Bilgin Tak, Habibe Mutlu ve Berfin Akçal, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da akrep alarmı! Uzmanlardan kritik uyarılar var

İstanbul'da yeni kabus! İki ilçe panikte, uzmanlardan uyarı geldi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçe'ye gözdağı: Esas amacımız Fenerbahçe'yi yenmek

Maça saatler kala yine Fener taraftarının sinir uçlarıyla oynadı
Rakamlar şaşırttı! Türkiye'de lisanslı İHA pilotu sayısı 1,8 milyonu geçti

Vatandaş lisans almak için sıraya girdi
Polis eşinin videosu olay oldu

Polis eşinin videosu olay oldu
Vedat Muriqi'nin Lyon'a attığı golde inanılmaz detay! Top bakın neyden sekmiş

İnanılmaz detay! Tarihi maçta top bakın neyden sekmiş
Daha neler göreceğiz? POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi

POS cihazıyla ambulansın kapısında bekledi: Paramı versin
Van'a akın eden İranlı turistler kendinden geçti

Hepsi İranlı desek!

Saç ektiren Hırvat futbolcu bin pişman oldu

Saç ektiren futbolcu bin pişman oldu