Adıyaman'da Mıcır Dökülmesi Sonucu Araç Şarampole Girdi

Adıyaman'da Mıcır Dökülmesi Sonucu Araç Şarampole Girdi
Adıyaman-Gölbaşı Karayolu'nda yola dökülen mıcır nedeniyle kontrolden çıkan otomobil şarampole indi. Kazada can kaybı yaşanmazken, maddi hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da, karayoluna dökülen mıcırdan dolayı kontrolden çıkan otomobil şarampole girdi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Göksu Köprüsü yakınlarında bir hafriyat kamyonundan yola dökülen mıcırın üzerinden geçen 34 KOM 99 plakalı otomobil kontrolden çıkarak şarampole girdi. Meydana gelen kazada ölen yada yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası olay yerine gelen polis bölge trafik ekiplerince güvenlik önlemleri alındı. Alınan önlemler sonrasında karayolları ekiplerince yolda temizleme çalışması yapıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
