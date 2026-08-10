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Adıyaman'da Merdivenden Düşen Kişi Yaralandı

Adıyaman'da Merdivenden Düşen Kişi Yaralandı
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Adıyaman'da bir işletmede çatı katına çıkmak isterken merdivenden düşen kişi yaralandı. Olay, Cumhuriyet Mahallesi Abdulmusa Caddesi üzerinde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da bir işletmede çatı katına çıkmak isterken merdivenden düşen kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Mahallesi Abdulmusa Caddesi üzerinde bulunan bir işletmede çatı katına merdivenle çıkmaya çalışan kişi, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek yere düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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