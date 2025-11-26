Adıyaman'da Masaj Salonlarına Fuhuş Operasyonu: 5 Gözaltı
Adıyaman'da fuhuş yapıldığı belirlenen iki masaj salonuna düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Adıyaman'da masaj salonlarına yönelik gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş yapıldığı belirlenen 2 masaj salonuna operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa