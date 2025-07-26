Adıyaman'da Market Hırsızlığına Aile Teklifi: Görevlilere Saldırdılar

Adıyaman'da Market Hırsızlığına Aile Teklifi: Görevlilere Saldırdılar
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Adıyaman'da bir markette hırsızlık yapmaya çalışan çocuklar, görevliler tarafından engellenince aileleri markete baskın düzenleyip görevlileri darp etti. Yaralanan 3 market görevlisi hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da bir markete gelerek hırsızlık yapmaya çalışan ve daha sonra yakalanan çocukların aileleri marketi basarak görevlileri darp etti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Gölbaşı Caddesi üzerinde bulunan bir markete gelen yaşı küçük çocuklar markette bulunan yiyeceklerden çalmak istedi. Durumu fark eden görevliler, çocukların aldıkları eşyaları ellerinden alarak çocukları marketten uzaklaştırdı. Bir süre sonra markete gelen çocukların yakınları, market görevlilerine saldırdı. Market görevlisi 3 kişi darp edildi. Darp sonucu yaralanan market görevlileri, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan olayı gerçekleştiren ve daha sonra kaçan şahısların yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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