Hastane bahçesindeki madde bağımlısı görenleri korkuttu
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde madde etkisinde olduğu iddia edilen bir şahıs, bilinç dışı hareketleriyle vatandaşları korkuttu. Güvenlik görevlileri, durumu fark ederek şahsa yaklaşarak yardım etmeye çalıştı.
Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde bir şahıs iddialara göre girdiği maddenin etkisiyle tuhaf hareketlerde bulunmaya başladı. Bilinç dışı hareketler sergileyen şahsı fark eden vatandaşlar korkarak durumu güvenlik görevlilerine bildirdi.
Güvenlik görevlileri ise şahsa dikkatli bir şekilde yaklaşarak ona kendine getirmeye çalıştı. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı