Kuzenini tüfekle vurarak öldürdü

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir kişi, kuzenini tüfekle vurarak öldürdü. Aktaş köyünde başlayan tartışma, kavgaya dönüşerek ağır yaralanan Kerim Arslan'ın hastanede hayatını kaybetmesine yol açtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesine bağlı Aktaş köyünde akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada H.O.A., tarafından ateşlendiği iddia edilen tüfekten çıkan mermiler, H.O.A'nın kuzeni olduğu öğrenilen 43 yaşında Kerim Arslan'a, isabet etti. Ağır yaralanan Kerim Arslan, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Arslan, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kuzeni tarafından vurularak ölen Arslan'ın cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

