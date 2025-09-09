Adıyaman'da Kuyuya Düşen Vatandaş Kurtarıldı

Adıyaman'da, kuyuya düşen bir vatandaş ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesinin Koçtepe Köyünde A.A., isimli kişi kuyuya düştü. Su kuyusuna düşen A.A., için olay yerine UMKE, sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sonucunda A.A., bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık durumu gayet iyi olan A.A., tedbir amaçlı Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN