Haberler

Adıyaman'da Kuyuya Düşen Vatandaş Kurtarıldı

Adıyaman'da Kuyuya Düşen Vatandaş Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kuyuya düşen A.A., ekiplerin yoğun çabaları sonucu kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan A.A., hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da, kuyuya düşen bir vatandaş ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesinin Koçtepe Köyünde A.A., isimli kişi kuyuya düştü. Su kuyusuna düşen A.A., için olay yerine UMKE, sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sonucunda A.A., bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık durumu gayet iyi olan A.A., tedbir amaçlı Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Nüfusu 30 bini aşan ilçelerde mükellefler basit usul kapsamından çıkarıldı

Resmi Gazete'de yayımlandı! İğneden ipliğe zam furyası başlayabilir
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erling Haaland kaza yaptı! Son halini görenler tanıyamıyor

Haaland kaza yaptı! Son halini görenler tanıyamıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.