Adıyaman'da Kontrolsüz Yangın Bahçeyi Kavurdu

Adıyaman'da Kontrolsüz Yangın Bahçeyi Kavurdu
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Adıyaman'da bir vatandaşın bahçesini temizlemek için yaktığı ateş, çadıra ve odunlara sıçrayarak anız yangınına neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti, maddi hasar meydana geldi.

Adıyaman'da bir vatandaşın bahçesini temizlemek için yaktığı ateş, çadıra ve odunlara sıçradıktan sonra anız yangınına neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, bir vatandaş bahçesindeki ot ve dikenleri yakmak istedi. Ancak kontrolsüz şekilde yayılan alevler, kısa sürede bahçede bulunan çadıra ve kışlık yakacak odunlara sıçradı. Çadır ve odunlar tamamen yanarak kül oldu. Alevlerin büyümesiyle birlikte çevredeki kuru otlar da tutuşarak anız yangınına yol açtı.

Yangın, Adıyaman merkez Yunus Emre Mahallesi Hacı Bektaş Veli Caddesi'nde meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, bahçede ve çevresinde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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