Adıyaman'da otomobil tarlaya uçtu: 4 yaralı

Adıyaman'da kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Kahta karayolu Ortanca köyü mevkiinde H.E. (24) yönetimindeki 34 TPL 361 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçtu. Kazada sürücü H.E. ile B.I. (24), H.S.K. (25) ve Y.M.İ. (22) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

