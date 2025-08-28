Adıyaman'da Kontrolden Çıkan Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 1 Yaralı
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil şarampole devrildi. Kazada sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 02 FY 352 plakalı otomobil, Sincik- Malatya Karayolu Balkaya mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada sürücü yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hurdaya dönen otomobil ise iş makinesinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılabildi. Hastane tedavi altına alınan sürücünün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa