Kayganlaşan yolda otomobil devrildi
Adıyaman merkezde kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir otomobil şarampole devrilerek hasar gördü. Kazada yaralanan ya da ölen olmadı.
Adıyaman'da kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir otomobil şarampole devrildi.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yunus Emre Mahallesi Millet Caddesi üzerinde bir otomobil, kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada ölen yada yaralanan olmazken araçta hasar meydana geldi.
Kaza yapan araç, yapılan kontrollerin ardından bulunduğu yerden kaldırıldı. - ADIYAMAN
