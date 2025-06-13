Adıyaman'da Konteynerden Gelen Kötü Koku Paniğe Neden Oldu

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Adıyaman'da Konteynerden Gelen Kötü Koku Paniğe Neden Oldu
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Adıyaman'da bir konteynerden gelen kötü kokular, ölü kokusu sanılmasına neden oldu. Ekipler olay yerine intikal etti ve kokunun buzdolabından kaynaklandığı anlaşıldı.

Konteynerden gelen kötü koku paniğe neden oldu

Buzdolabından çıkan koku ölü kokusu sanıldı

ADIYAMAN - Adıyaman'da bir konteynerden gelen kötü kokular ekipleri harekete geçirdi. İçeride ölen biri olduğundan şüphelenilmesi üzerine kapılar kırıldı ve kokunun buzdolabından geldiği anlaşıldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Mahalle K-8 Konteyner Kent içerisinde bir konteynerden birkaç gündür kötü kokuların geldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, konteyner sahibine uzun bir süre ulaşmaya çalıştı. Konteyner sahibine ulaşılamaması üzerine kapı, levye yardımıyla açıldı. Kapısı açılan konteynere giren ekipler tarafından, kokunun konteynerde bulunan buzdolabından geldiği anlaşıldı. Buzdolabı kapısının açık kaldığı ve içerisinde bulunan bütün ürünlerin bozulduğu ve kokunun ise bundan dolayı çıktığı öğrenildi. Çıkan kokunun herhangi bir ölüm vakasından kaynaklanmadığı, bozulan ürünlerden geldiğinin anlaşılması üzerine ekipler olay yerinden ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN KİZİR - 3.Sayfa
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