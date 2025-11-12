Adıyaman'da Konteyner Yangını Korkuttu

Adıyaman'ın Besni ilçesinde meydana gelen konteyner yangını korkuya neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi Çevre Yolu üzerinde bulunan bir düğün salonu yanında yer alan boş konteynerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları yapıldı. Yangında ölen yada yaralanan olmazken, konteynerde hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN