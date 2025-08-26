Adıyaman'da Kepçe Enkaz Altında Kaldı İhbarı Asılsız Çıktı

Adıyaman'da, hasarlı binanın yıkımı esnasında kepçe operatörünün enkaz altında kaldığı ihbarı ekipleri harekete geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Mehmet Akif Mahallesi 550 Sokak içerisinde depremlerde hasar alan binanın yıkımı esnasında yükselen tozdan dolayı kepçenin enkaz altında kaldığını düşünen vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak, "Kepçe enkaz altında kaldı yardım gönderin" ihbarında bulundu.

Durum üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri, polis ekipleri ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede yaptığı incelemeler sonrasında her hangi bir kimsenin enkaz altında kalmadığını tespit etti.

Her hangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması sonrasında ekipler olay yerinden ayrıldı. - ADIYAMAN