Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Adıyaman'da kent genelinde bir haftada yakalanan 43 şüpheliden 9'u tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'da kent genelinde bir haftada yakalanan 43 şüpheliden 9'u tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'da son 1 hafta içinde kent genelinde çeşitli suçlardan aranan ve uyuşturucu suçlarına karıştığı belirlenen toplam 43 şüpheli yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı; narkotik çalışmalarda 21 şüpheli hakkında işlem yapıldı ve 4'ü tutuklandı.

Adıyaman'da son 1 hafta içerisinde kent genelinde çeşitli suçlardan aranan ve uyuşturucu suçlarına karıştığı belirlenen toplam 43 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 9'u tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde çalışmalar gerçekleştirildi. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlarda, 5'i hırsızlık suçundan olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 43 şahıs yakalandı. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda ise 21 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapılan 4 şüpheli tutuklandı.

Gerçekleştirilen operasyonlarda 92,88 gram çeşitli uyuşturucu madde ile 8 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 21 sitede yayınlandı.
Denizli’de Merkezefendi Belediyesi’ne operasyon! Başkan Şeniz Doğan ve eşi gözaltında

Yeni Partili belediyeye operasyon! Başkan ile eşi gözaltında
Natalie Portman üçüncü bebeğiyle ilgili ilk kez konuştu: Büyülü küçük insan

45 yaşında üçüncü kez anne oldu: Büyülü küçük insan
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SPK açıkladı! İşte tasfiye edilen fonlarda ödeme esasları

SPK açıkladı! İşte tasfiye edilen fonlarda ödeme esasları
4 işçinin öldüğü hortumun hasarının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Felaketin vahameti gün ağarınca ortaya çıktı
3 yaşındaki futbolcuyu durduramayınca polis çağırdılar

3 yaşındaki futbolcuyu sahada durduramayınca bakın ne yaptılar
Fenerbahçe'de herkes onu konuşuyor: O olmasa tarihi farktı

Mağlubiyete rağmen alkışlanan sadece bir kişi var!
WhatsApp'ta saldırı hazırlığı yapıyorlardı! Tek tek evlerinden aldılar

WhatsApp'ta saldırı hazırlığı yapıyorlardı! Tek tek evlerinden aldılar
Japon otomotiv devinden tarihi karar! Benzinli araçlara veda

Otomotiv devinden şoke eden veda kararı
Türk peynir devinin kurucusu hayatını kaybetti

Türk peynir devinin kurucusu hayatını kaybetti