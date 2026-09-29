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Adıyaman'da kent genelinde 1 haftada 71 şüpheliden 17'si tutuklandı

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Adıyaman'da kent genelinde 1 haftada 71 şüpheliden 17'si tutuklandı
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Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde yürütülen suç ve uyuşturucu operasyonlarında son 1 haftada 71 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 17'si tutuklanırken, operasyonlarda 166,7 gram uyuşturucu madde ile 94 sentetik ecza hap ele geçirildi.

Adıyaman'da son 1 hafta içerisinde kent genelinde çeşitli suçlardan aranan ve uyuşturucu suçlarına karıştığı belirlenen toplam 71 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 17'si tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suç ve suçlularla mücadele kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde çalışmalar gerçekleştirildi. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlarda, 11'i hırsızlık suçundan olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 64 şahıs yakalandı. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 10'u tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda ise 37 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapılan 7 şüpheli tutuklandı.

Gerçekleştirilen operasyonlarda 166,7 gram çeşitli uyuşturucu madde ile 94 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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