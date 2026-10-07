Adıyaman'da kazara silah ateş alınca yaralanan 16 yaşındaki kız çocuğu kurtarılamadı

Adıyaman'da, kazara kendini vurarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki kız çocuğunun 3 gün sonra doğum günü olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, Samsat ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Merve Nehir Fırat evde babasına ait olduğu iddia edilen tabancayla uğraştığı sırada silah ateş aldı. Kazara vurulan ve ağır yaralanan Merve Nehir Fırat önce Samsat Devlet Hastanesi'ne, ardından ise sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Merve Nehir Fırat, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Merve Nehir Fırat'ın 10 Ekim tarihinde doğum gününün olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı