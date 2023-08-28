Adıyaman'da kayıp şahıs Atatürk Baraj Göleti'nde ölü bulundu

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde kayıp olarak aranan 30 yaşındaki Sinan Köfteci'nin cansız bedeni Atatürk Baraj Göleti'nde bulundu. Jandarma ekipleri tarafından yapılan arama çalışmaları sonucunda Köfteci'nin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Adıyaman'da kayıp olarak aranan 30 yaşındaki şahıs, Atatürk Baraj Göleti'nde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Samsat ilçesinin Yarımbağ köyünde 1 gündür kayıp olarak aranan Sinan Köfteci (30) için arama çalışması gerçekleştirildi. Jandarma ekipleri ve yakınları tarafından gerçekleştirilen arama çalışmalarında gencin kıyafetleri Atatürk Baraj Göleti kenarında bulundu. Bunun üzerine jandarma ekiplerinin gölette başlattığı arama çalışmaları neticesinde Köfteci'nin cansız bedenine ulaşıldı. Köfteci'nin cenazesi yapılan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - ADIYAMAN