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Adıyaman'da Kayıp Mahmut Gazi Çiğdem İçin Su Altı Arama Çalışmaları Başlatıldı

Adıyaman'da Kayıp Mahmut Gazi Çiğdem İçin Su Altı Arama Çalışmaları Başlatıldı
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Adıyaman'da 8 gün boyunca haber alınamayan Mahmut Gazi Çiğdem'in bulunması için Nissibi Köprüsü çevresinde su altında arama çalışmaları devam ediyor. Jandarma ve polis ekipleri, kayıptan son sinyalin alındığı bölgede yoğunlaşarak su altı aramaları yapıyor.

Adıyaman'da 8 günden beri haber alınamayan Mahmut Gazi Çiğdem'i Nissibi Köprüsü'nün bulunduğu bölgede 4 ilden gelen ekipler su altında arıyor.

5 Kasım tarihinde Bursa'dan memleketi Adıyaman'a gelen ve 6 Kasım'ın akşamı itibariyle haber alınamayan Mahmut Gazi Çiğdem'i arama çalışmaları cep telefonu sinyalinin en son alındığı Nissibi Köprüsü'nün bulunduğu bölgede yoğunlaştırıldı.

Adıyaman Diyarbakır karayolu Fırat Nehri üzerine kurulan Nissibi Köprüsü'nün bulunduğu bölgeye otobüsle gelen ve en son burada görülen kayıp şahsın suya düşmüş olabileceği ihtimali üzerine ekipler arama çalışmalarını su altında yoğunlaştırdı.

Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya ve Diyarbakır illerinden Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Polis Su Altı Dalgıç ekipleri tarafından arama çalışmaları sürdürülüyor. Polis dalgıç ekipleri su altına dalarak arama yaparken, jandarma ekipleri ise ROV cihazıyla su altında arama sürdürülüyor. Kayıp şahsın yakınları ise arama yapan ekiplerden gelecek mutlu bir haberi ümit ediyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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