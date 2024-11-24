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Adıyaman'da Kaybolan Gençten Acı Haber: Cansız Bedeni Bulundu

Adıyaman'da Kaybolan Gençten Acı Haber: Cansız Bedeni Bulundu
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6 Kasım'dan beri kayıp olan 27 yaşındaki Mahmut Gazi Çiğdem'in cansız bedeni, Fırat Nehri'nde yapılan arama çalışmaları sonucunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adıyaman'da 6 Kasım tarihinden beri haber alınamayan 27 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı.

6 Kasım'dan beri kayıp olan Mahmut Gazi Çiğdem'i (27) arama çalışmaları cep telefonu sinyalinin en son alındığı Nissibi Köprüsü'nün bulunduğu Fırat Nehri'nde günlerdir sürüyordu. Şahsın suya düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duran AFAD, jandarma ve polis ekipleri tarafından bölgede 18 günden beri arama yapılıyordu. Dalgıç ekiplerinin yanı sıra ROV cihazıyla su altında arama yapan ekipler, köprünün alt kısmında gencin cansız bedenine ulaştı. Ekipler tarafından sudan çıkartılan Çiğdem'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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