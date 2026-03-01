Kavga sırasında bacağına demir çubuk batan genç yaralandı

Adıyaman'da, iki kişi arasında çıkan kavgada bacağına demir çubuk batan genç yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi 30148 Sokak yakınlarında Furkan Ç., ile Umut E., arasında tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Boğuşma esnasında Umut E'nin bacağına iddialara göre demir çubuk battı. Bacağından yaralanan Umut E, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı