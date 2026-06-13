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İki grup arasında kavga: 3 yaralı

İki grup arasında kavga: 3 yaralı
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Adıyaman merkez Yunus Emre Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da iki grup arasına çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yunus Emre Mahallesi'nde iki gurup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada 3 kişi darp neticesi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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