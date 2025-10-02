Haberler

Adıyaman'da Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, kasten öldürme suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş cezası bulunan R.D. isimli şahıs yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonla bir kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kahta ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, "Kasten öldürme" suçundan hakkında 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.D. isimli şahıs yakalandı.

Yakalanan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

