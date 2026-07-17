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Otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
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Adıyaman'da yolun karşısına geçmeye çalışan Zeliha S., otomobilin çarpması sonucu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Hoca Ömer Mahallesi Atatürk Caddesi Demokrasi Parkı yakınlarında Hikmet Y. idaresindeki 27 BEZ 921 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Zeliha S.'ye çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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