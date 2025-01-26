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Adıyaman'da Karbonmonoksit Gazından Zehirlenme Olayı

Adıyaman'da Karbonmonoksit Gazından Zehirlenme Olayı
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Adıyaman'ın Akpınar Köyü'nde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayda tedavi altına alınanların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Adıyaman'da karbonmonoksit gazından zehirlenen 10 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Edilen bilgilere göre, Adıyaman'a bağlı Akpınar Köyü'nün Çınar Mezrası'nda ikamet eden Şahin ailesi, gece saatlerinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Sobadan sızan gazdan zehirlenen 10 kişi, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Şahin ailesinden 10 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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