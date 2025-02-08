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Adıyaman'da Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kalan Araçlar Kurtarıldı

Adıyaman'da Kar Yağışı Nedeniyle Mahsur Kalan Araçlar Kurtarıldı
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Adıyaman - Çelikhan Karayolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 13 araç ve 27 vatandaş, AFAD, jandarma ve karayolları ekipleri tarafından güvenli bir şekilde tahliye edildi. Mahsur kalanlara çay, çorba ve battaniye ikram edildi.

Adıyaman'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar ekipler tarafından kurtarıldı.

AFAD Adıyaman İl Müdürlüğü Koordinasyonunda jandarma ve karayolları ekipleri tarafından Adıyaman - Çelikhan Karayolunda mahsur kalan 13 araç, 27 vatandaş için çalışma başlatıldı. Mahsur kalan vatandaşlar ve araçlar ekipler tarafından bulunduğu yerden güvenli bir şekilde tahliyesi gerçekleştirildi. Aynı zamanda mahsur kalan vatandaşlara AFAD ekiplerince çay, çorba, ikramlık ve battaniye desteği sağlandı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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