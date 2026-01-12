Haberler

Besni'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Adıyaman'ın Besni ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, ilçe merkezi ve kırsal bölgelerde hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığı 10 santime kadar ulaşırken, sürücüler yolda zor anlar yaşadı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Besni ilçe merkezinde ve kırsal bölgelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok araç sürücüsü yolda zor anlar yaşadı. Kimi sürücü yolda kalırken kimi sürücü ise aracının kontrolünü güçlükle sağladı. İlçe merkezinde kar kalınlığı 10 santime kadar ulaşırken kırsal bölgeler de ise 15- 20 santimi buldu.

Kar yağışının devam ettiği bölgede yetkililer vatandaşları olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
