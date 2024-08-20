Adıyaman'da Kamyonun Yola Döktüğü Mıcırlar Tepkilere Neden Oldu

Adıyaman'da, seyir halindeyken kara yoluna mıcır dökerek ilerleyen kamyon tepkilere neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Sincik ilçe merkezinde karayolunda ilerleyen bir hafriyat kamyonu ilerleme esnasında damperinde bulunan mıcırları da yola döktü. Bir yandan ilerleyen bir yandan da mucur döken hafriyat kamyonu sürücülerin tepkisine neden oldu. Yola dökülen mıcırlar kazaya sebebiyet verirken kamyon sürücüsünün ise bu durum umurunda olmadığı gözlemlendi. Kamyon bir süre sonra gözlerden kayboldu. - ADIYAMAN