Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Adıyaman'da kamyonetle otomobil çarpıştı, 1'i ağır 2 sürücü yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'da kamyonetle otomobil çarpıştı, 1'i ağır 2 sürücü yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi'nde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 sürücü yaralandı. Yaralılar Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, ağır yaralı sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Adıyaman'da, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi 1702 Sokak içerisinde M.A., idaresindeki 07 HCJ 61 otomobil ile C.A., idaresindeki 02 EG 505 plakalı kamyonet çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki aracın sürücüsü yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan M.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 46 sitede yayınlandı.
Japon yazar Ryu Murakami 74 yaşında hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü Japon yazar Ryu Murakami hayatını kaybetti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Murat Boz’dan Hadise’ye doğum günü mesajı: İyi ki doğdun Hadise’m

Murat Boz’dan güzel şarkıcıya: İyi ki doğdun Hadise’m
Trabzonspor'un yıldızı kaza yaptı! Arabası bu hale geldi

Milyonların sevgilisi kaza yaptı! Arabası bu hale geldi
Canlı bahiste 7 saniyelik gecikme oyunu! Milyonlarca liralık vurgunda 8 gözaltı

Canlı bahiste "7 saniye" oyunu! Vurdukları para inanılmaz
Birkan Nasuhoğlu’ndan Dilan Çiçek Deniz’e aşk dolu mesaj: Oy kurban olduğum

Birkan Nasuhoğlu’ndan Dilan Çiçek Deniz’e: Oy kurban olduğum
Zeytinburnu'nda yağ aldırma ameliyatına giren 46 yaşındaki kadın hayatını kaybetti! Eşi: Doktor onu hiç görmedi

Yağ aldırma ameliyatından sağ çıkamadı! Eşinden ağır iddia
40 yaşındaki Muslera'dan akılalmaz performans! 3 penaltı birden kurtardı

Bu adam 40 yaşında! Son yaptıklarının izahı yok
Cevdet Yılmaz'dan 'patron fonları' açıklaması: Konuşmam cımbızlanarak çarpıtıldı

Cevdet Yılmaz'dan hakkındaki dezenformasyona sert tepki