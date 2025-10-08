Haberler

Adıyaman'da Kamyonet ve Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Adıyaman merkezde meydana gelen kazada bir otomobil ile kamyonet çarpıştı. Yaralanan 3 kişinin sağlık durumu iyi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mustafa Bircan idaresindeki 27 AEF 353 plakalı otomobil ile Emin Şeker idaresindeki 35 HA 5475 plakalı kamyonet Adıyaman merkez'e bağlı Kuyulu Köyü yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlarda bulunan Merve Gümüş, Neslihan Bircan ve Pınar Yalçın yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
