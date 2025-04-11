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Adıyaman'da Kamyonet Şarampole Yuvarlandı: İki Yaralı

Adıyaman'da Kamyonet Şarampole Yuvarlandı: İki Yaralı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen kamyonet kazasında sürücü ve yolcu yaralandı. Soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Çelik rampasında kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kahramanmaraş istikametinden Gölbaşı istikametine gelmekte olan Mesut Pamuk idaresindeki 01 V 8463 plakalı kamyonet, kazaların sıklıkla yaşandığı Çelik rampasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Yaşanan kazada sürücü Mesut Pamuk ile araç içerisinde bulunan Abdulkadir Pamuk yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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