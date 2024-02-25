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Adıyaman'da Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

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Adıyaman'da meydana gelen kazada kamyonet ile otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adıyaman'da, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Abdulhamit Y., idaresindeki 02 AEG 832 plakalı kamyonet ile Zeki I., idaresindeki 02 HY 392 plakalı otomobil, 3.Çevre Yolu TOKİ Kavşağı yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan Belina K., ile Gonca K., yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar ise olay yerine gelen trafik polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından yoldan çektirildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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