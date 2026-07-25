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Adıyaman’da kamyonet devrildi: 6 yaralı

Adıyaman’da kamyonet devrildi: 6 yaralı
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Adıyaman’ın Kahta ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, G.A. (22) yönetimindeki, plakası henüz belirlenemeyen kamyonet, Kahta-Sincik Karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Meydana gelen kazada araçta bulunan C.K. (31), Y.T. (19), G.A. (22), R.K. (40), V.G. (25) ve S.T. (27) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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