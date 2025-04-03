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Adıyaman'da Kamyon ve Minibüs Çarpıştı: 1 Ölü

Adıyaman'da Kamyon ve Minibüs Çarpıştı: 1 Ölü
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir minibüs ile kamyon çarpıştı. Minibüs sürücüsü ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İ.Z (40) yönetimindeki 27 BAS 332 plakalı minibüs ile E.K (50) yönetimindeki 02 AEV 665 plakalı kamyon, Kahta-Adıyaman karayolu Kukelan mevkiinde çarpıştı. Meydana gelen kazada İ.Z (40) ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı, İ.Z., olay yerine gelen ekiplerce yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan İ.Z., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İ.Z'nin cenazesi daha sonra hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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