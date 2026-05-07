Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Adıyaman'da, kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Ozan Köyü mevkiinde Cemal Yücel T. (51), idaresindeki 23 EU 240 plakalı kamyon ile Hatice Sarıyar (32), idaresindeki 33 ABT 153 plakalı otomobille çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Hatice Sarıyar yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Hatice Sarıyar, Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Hatice Sarıyar, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı