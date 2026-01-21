Jandarmadan aranan şahıslara operasyon: 11 tutuklama

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde son bir hafta içerisinde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 41 şahıstan 11'i tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, hakkında yakalama kararı bulunan ya da kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda hükümlü ve şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlar kapsamında; yağma suçundan 11 yıl 40 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs, uyuşturucu madde ticareti suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan 1 şahıs ile yağma suçundan 7 yıl 31 ay 51 gün hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı. Öte yandan dolandırıcılık, hırsızlık, yaralama, tehdit, hakaret, mala zarar verme ve uyuşturucu madde ticareti suçları başta olmak üzere 1 ila 5 yıl arasında hapis cezası bulunan 8 kişinin de aralarında olduğu toplam 41 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 11'i, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN