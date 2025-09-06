Adıyaman'da İşçi Parası İçin Kule Vince Çıktı

Adıyaman'da, bir işçi parasını alamadığını iddia ederek kule vince çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Varlık Mahallesi'nde yapımı devam eden bir inşaatta çalışan işçi, iddialara göre parasını alamadığı gerekçesiyle kule vince çıktı. Vinçten atlayacağını söyleyen işçi için olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerine gelmesiyle çevrede güvenlik önlemleri alınarak işçi ikna edilmeye çalışıldı.

Yapılan görüşmeler sonrası ikna edilen işçi bulunduğu yerden indirildi. - ADIYAMAN