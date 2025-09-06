Haberler

Adıyaman'da İşçi Parası İçin Kule Vince Çıktı

Adıyaman'da İşçi Parası İçin Kule Vince Çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da bir inşaat işçisi, alacaklarını alamadığı iddiasıyla kule vince çıkarak intihar tehdidinde bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çabaları sonucunda işçi ikna edilerek indirildi.

Adıyaman'da, bir işçi parasını alamadığını iddia ederek kule vince çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Varlık Mahallesi'nde yapımı devam eden bir inşaatta çalışan işçi, iddialara göre parasını alamadığı gerekçesiyle kule vince çıktı. Vinçten atlayacağını söyleyen işçi için olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerine gelmesiyle çevrede güvenlik önlemleri alınarak işçi ikna edilmeye çalışıldı.

Yapılan görüşmeler sonrası ikna edilen işçi bulunduğu yerden indirildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Hasancan Kaya'nın Konuşanlar'dan kazanacağı dev ücret belli oldu

Yeni adresinde kazanacağı ücret dudak uçuklattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taraftarların adını sayıkladığı yıldız Galatasaray için takımına rest çekti

Taraftarların adını sayıkladığı yıldız Galatasaray için takımına rest çekti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.