Adıyaman'da İş Yerinde Yangın Korkuttu

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenlerle çıkan yangın yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İş yerinin bodrum katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ölen yada yaralananın olmadığı olayda iş yerinde hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN