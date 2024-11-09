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Adıyaman'da İnşaatta Başına Kolon Demiri Düşen İşçi Yaralandı

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Adıyaman merkez Yavuz Selim Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan Ayhan A., başına kolon demiri düşerek yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan işçi, hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da çalıştığı esnada başına kolon demiri düşen işçi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yavuz Selim Mahallesi Haydar Efendi Caddesi yakınlarında bir inşatta çalışan Ayhan A.'nın başına kolon demiri düştü. Başından yaralanan Ayhan A. için sağlık ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ayhan A., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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