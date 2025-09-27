Haberler

Adıyaman'da İnşaat Temeline Düşen Otomobilde 4 Kişi Yaralandı

Adıyaman merkez Turgutreis Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu inşaat temeline düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü belirlenemeyen 02 AFP 029 plakalı otomobil, Adıyaman merkez Turgutreis Mahallesi Eski Zey Caddesi üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bir inşaatın temeline düştü. Yaklaşık 4 metre yükseklikten düşen otomobilde bulunan Mehmet T., Muhammet Fatih İ., Ramazan Samet Ö. ve Ramazan T. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, araçta sıkışan yaralıları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Mehmet T.'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kaza yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN

