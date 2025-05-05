Adıyaman'da İnşaat İşçisi 6. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti

Adıyaman'da çalıştığı inşaatın 6. katından düşerek ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle 26186. Sokak'ta yapımı devam eden binada dengesini kaybederek 6. kattan düşen Abuzer Yakut (59 ağır yaralanmış ve olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Hastanede tedavi altına alınan Yakut, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yakut'un cenazesi, tamamlanan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN