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Adıyaman'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 7 yaralı

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen kazada, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adıyaman'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 7 yaralı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi öldü 7 kişi yaralandı.

Kaza Akşam saatlerinde Kahta Çayı köprüsü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Diyarbakır istikametinden Kahta ilçe istikametine seyreden Mahmut Orman yönetimindeki 34 BAY plakalı otomobil ile Hasan Kömür yönetimindeki 63 YY 734 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücü Hasan Kömür, Fadile Kömür ve Gülizar Orman hayatını kaybetti. Kazada yaralanan Mahmut Orman, Cemal Orman, Rukiye Orman, Fatma Kömür, Emine Özdemir, Mehmet Emin Özdemir ve Delal Ecrin Özdemir yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Kahta Belediyesi İtfaiye ekipleri ile 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada ölenlerin cenazeleri ise hastane morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Adıyaman Kahta 3. Sayfa Güncel Haberler

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