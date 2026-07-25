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Adıyaman’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Adıyaman’da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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Adıyaman’ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüleri henüz öğrenilemeyen 01 LY 391 plakalı otomobil ile 34 NYL 530 plakalı otomobil, Besni ilçesindeki Merinos Kavşağı'nda çarpıştı. Meydana gelen kazada araçlarda bulunan A.Ö., M.Y. ve E.Ş. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri ise kaza yerinde güvenlik önlemi alarak incelemelerde bulundu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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